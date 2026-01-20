Nuevo corte de agua para recuperar reservas del sistema

La interrupción del suministro comenzará este martes en Zona Norte y se extenderá el miércoles a Zona Sur y Central.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) ratificó el corte semanal programado del suministro de agua potable en la ciudad de Comodoro Rivadavia con el objetivo de recuperar las reservas del Puesto La Mata, afectadas por el incremento del consumo durante la temporada de verano.

Según se detalló, este martes 20 de enero, desde las 18:00 y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el servicio en Zona Norte. En tanto, mañana miércoles 21 de enero, también desde las 18:00 y por igual período, el corte alcanzará a Zona Sur y Zona Central.

Desde el Departamento de Saneamiento de la SCPL explicaron que el caudal del Sistema Acueductos se mantiene constante durante todo el año, salvo situaciones excepcionales como turbiedad en el lago o averías técnicas. Sin embargo, lo que sí varía es el nivel de consumo, que durante los meses de verano supera la capacidad del sistema, haciendo necesario programar interrupciones para equilibrar las reservas.

En contraste, durante el invierno la demanda disminuye, lo que permite sostener el suministro sin cortes programados.

Finalmente, se reiteró el pedido a la comunidad de hacer un uso responsable y solidario del agua, remarcando que el cuidado del recurso es una necesidad fundamental para garantizar el abastecimiento a toda la población.