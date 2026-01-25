El hecho de sangre ocurrió el jueves a la noche cerca del Club Calafate. La víctima continúa internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Detuvieron en El Faro a quien habría herido de bala a un hombre

Personal de la División Policial de Investigaciones (DDI) de Comodoro Rivadavia llevó adelante este domingo un allanamiento, registro domiciliario y detención en el marco de una causa por tentativa de homicidio.

La investigación se originó a raíz de un hecho ocurrido el pasado jueves 22 de enero, alrededor de las 21 horas, en inmediaciones del Club Calafate, jurisdicción de la Comisaría de Mosconi. En ese lugar, un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones. Actualmente, permanece internado en terapia intensiva y su estado de salud es delicado, según informaron fuentes médicas.

En una primera instancia, la víctima logró señalar al presunto autor del ataque, aunque no pudo ser entrevistada formalmente con posterioridad por su condición clínica. No obstante, la policía reunió elementos de convicción suficientes que permitieron solicitar una orden de allanamiento y detención.

La diligencia se concretó a partir de las 7 de la mañana de este domingo en una vivienda ubicada en la zona de El Faro, donde se logró la detención de un hombre identificado como M.A.C., de 37 años, sindicado como autor del hecho. Durante el procedimiento, además, se secuestró un arma de fuego tipo revólver calibre 32 y otros elementos considerados de interés para la continuidad de la investigación judicial.