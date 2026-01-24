Se adelanta la normalización del servicio en Zona Norte

Finalizaron las tareas de reparación en el acueducto del ’66 y el suministro comenzará a normalizarse desde las 17 horas de este sábado.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que finalizaron con éxito las tareas de reparación en el acueducto del ’66, lo que permitió restablecer el ingreso de agua a la ciudad.

Como consecuencia de estos trabajos, se adelantó la normalización del servicio de agua potable en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia, la cual comenzará a partir de las 17 horas de este sábado 24 de enero.

Desde la entidad solicitaron a los vecinos y vecinas realizar un uso racional del suministro, a fin de favorecer la recuperación del sistema y garantizar una distribución equitativa del recurso.

La información fue brindada por el Departamento de Saneamiento y el Departamento del Sistema de Acueductos y Acuíferos de la SCPL. Para más detalles, se puede consultar el sitio web oficial: www.scpl.coop