Corte extraordinario de agua en todo Comodoro por 12 horas por pico de consumo

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este lunes 19 de enero se llevará adelante una interrupción total del suministro de agua potable en todo Comodoro Rivadavia. El corte comenzará a las 18:00 y se extenderá por un período estimado de 12 horas.
Según precisaron desde la entidad, la decisión responde al elevado nivel de consumo registrado durante los últimos días, asociado a las altas temperaturas, y al pronóstico climático para la semana en curso. El objetivo principal es recuperar y estabilizar las reservas del sistema de Puesto La Mata.
Desde la SCPL aclararon que se trata de una medida excepcional, adoptada por fuera del cronograma de cortes previamente establecido, debido a la necesidad operativa de intervenir en una fecha distinta a la planificada.
Finalmente, se solicitó a la comunidad hacer un uso responsable y racional del agua disponible, a fin de contribuir al normal restablecimiento del servicio una vez finalizada la interrupción.