La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este martes 13 de enero se adelantará el corte programado de agua en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia, que comenzará a las 12 horas y se extenderá por un lapso de 24 horas.

Se adelanta el corte de agua en Zona Norte para recuperar las reservas

La medida fue adoptada con el objetivo de recuperar los niveles de reserva del Puesto La Mata, que se encuentran afectados por el alto consumo registrado en los últimos días.

Desde la cooperativa explicaron que el Sistema de Acueductos mantiene el mismo caudal durante todo el año, salvo situaciones extraordinarias como problemas de turbiedad en el lago o averías técnicas. Sin embargo, lo que sí varía es el nivel de consumo, que en los meses de verano se incrementa de manera considerable.

“El aumento del consumo durante el verano supera la capacidad del sistema y obliga a realizar cortes programados para equilibrar las reservas. En invierno, con una demanda menor, se puede sostener el suministro normal”, señalaron desde la SCPL.

Finalmente, la entidad reiteró la importancia de hacer un uso responsable del agua, recordando que el cuidado del recurso es fundamental para garantizar el abastecimiento a toda la ciudad.