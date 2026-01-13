El Patagonico
Julio Iglesias fue acusado por dos exempleadas

“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, dijo una mujer.

Dos exempleadas de Julio Iglesias (82) aseguran que el cantante las agredió sexualmente, las insultó, humilló y las agredió física y verbalmente cuando trabajaban para él en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021, según una investigación en conjunto realizada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias a lo largo de tres años.

Los testimonios corresponden a una trabajadora del servicio doméstico y una fisioterapeuta. “Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, relató Rebeca -un nombre ficticio para proteger su identidad- y afirmó que el artista español la mandaba a llamar a su habitación y abusaba de ella al finalizar su jornada laboral, con la complicidad de alguna trabajadora de mayor rango que presenciaba y participaba de los hechos denunciados.

“Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones”, recordó Laura -también un nombre ficticio- sobre cómo Julio Iglesias la besó en la boca y le tocó los pechos en contra de su voluntad.

Durante tres años de investigación periodística, los citados medios se contactaron con 15 extrabajadores del artista, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron entre finales de los años 90 y 2023, en las residencias de República Dominicana, Bahamas y España. “Estas entrevistas describen las condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias”, dice la publicación que se dio a conocer este martes.

