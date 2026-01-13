Julio Iglesias fue acusado por dos exempleadas

Dos exempleadas de Julio Iglesias (82) aseguran que el cantante las agredió sexualmente, las insultó, humilló y las agredió física y verbalmente cuando trabajaban para él en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021, según una investigación en conjunto realizada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias a lo largo de tres años.

Los testimonios corresponden a una trabajadora del servicio doméstico y una fisioterapeuta. “Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, relató Rebeca -un nombre ficticio para proteger su identidad- y afirmó que el artista español la mandaba a llamar a su habitación y abusaba de ella al finalizar su jornada laboral, con la complicidad de alguna trabajadora de mayor rango que presenciaba y participaba de los hechos denunciados.

“Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones”, recordó Laura -también un nombre ficticio- sobre cómo Julio Iglesias la besó en la boca y le tocó los pechos en contra de su voluntad.

Durante tres años de investigación periodística, los citados medios se contactaron con 15 extrabajadores del artista, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron entre finales de los años 90 y 2023, en las residencias de República Dominicana, Bahamas y España. “Estas entrevistas describen las condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias”, dice la publicación que se dio a conocer este martes.