La inflación de diciembre se aceleró al 2,8%

La inflación de diciembre se aceleró por cuarto mes consecutivo y llegó al 2,8%, según informó el INDEC. En 2025, la variación de precios se ubicó en el 31,5%, su menor nivel en ocho años.

Vale destacar que a partir de la medición de los precios de enero, el INDEC comenzará a utilizar la canasta incluida en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18. Esta canasta tiene un mayor peso de servicios públicos y privados -uno de los rubros que más aumentó en el último tiempo-, mientras que hay una menor valoración de alimentos y vestimenta.

En un mes particular como lo es diciembre por las fiestas, alimentos y bebidas aumentó por encima del promedio en torno al 3,1%, siendo la división con mayor incidencia. Entre las subas destacadas se ubicó Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), y Comunicación (+3,3%).

A todo esto, los ingresos anuales de los argentinos cerraron 2025 por debajo del nivel de 2023, excepto los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los grandes perdedores del modelo de Javier Milei fueron los empleados públicos nacionales.

Según un cálculo del economista Nadin Argañaraz en base a datos de ANSES, INDEC y el Banco Central (BCRA), los estatales tuvieron una pérdida salarial superior al 30% real entre noviembre 2023 y diciembre 2025. Mientras tanto, los salarios de los trabajadores privados registrados fueron los que menos descendieron, en torno al 1,5%,

Si bien la mayor pérdida de los empleados públicos se produjo durante 2024, en 2025 ese proceso se profundizó: el primer año del gobierno libertario cerraron con una pérdida del 27% frente a noviembre 2023, mientras que en 2025 alcanzaron un recorte del 33,5% contra el mismo mes.

En tanto, los trabajadores provinciales mejoraron su performance salarial frente a 2024: mientras que en el primer año perdieron 18,1% real, en 2025 redujeron esa baja al 10,9% real. Vale destacar que en 2025 los haberes de los trabajadores de las provincias se recuperaron más rápido que los de nación, en un año clave, ya que estuvieron las elecciones de medio término donde se modificó un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.

Los trabajadores del sector privado, si bien no lograron alcanzar el umbral de 2023, perdieron menos que los públicos y las jubilaciones. Cayeron un 1,5% en 2025, tras mostrar una baja de 6,1% en 2024.

El dato sustancial del estudio es que de todos los trabajadores ninguno alcanzó el poder adquisitivo de noviembre 2023, previo a la asunción de Javier Milei.

Las jubilaciones, que para noviembre de 2023 se encontraban en un piso histórico, continuaron la pérdida de poder adquisitivo durante el gobierno libertario, con mayor énfasis para la mínima que cobra el bono, ya que se encuentra congelado desde marzo de 2024.

El haber jubilatorio mínimo anual cayó 14,9% entre 2023 y 2024; mientras que en 2025 esa baja se recortó a 13,8%. "Los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono compensatorio habrían perdido el equivalente a 1,4 ingresos reales de noviembre de 2023", destacó el trabajo de Argañaraz.

Paralelamente, las jubilaciones sin bono crecieron sobre el cierre del año, lo cual habría significado un aumento real acumulado de 0,8 haberes de noviembre de 2023. Las jubilaciones en su conjunto cerraron 2025 con una pérdida de 9,1%, luego de perder hasta 18,7% real en 2024.