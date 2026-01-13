Flybondi con más de 200 vuelos cancelados y demoras en lo que va del 2026

Más de 200 vuelos cancelados y cientos de demoras en lo que va de 2026 vuelven a poner a la aerolínea low cost en el centro de las críticas, mientras el Estado evita intervenir pese al impacto sobre miles de pasajeros.

La temporada alta volvió a encontrar a Flybondi en el ojo de la tormenta. Desde el inicio de 2026, la compañía acumula un nivel de cancelaciones y demoras que reavivó los cuestionamientos sobre su funcionamiento y, en paralelo, sobre la falta de respuestas del Gobierno nacional ante una situación que afecta de manera directa a miles de viajeros.

De acuerdo con los registros del sitio especializado Failbondi, desde el 1 de enero la aerolínea canceló más de 200 vuelos y otros 300 sufrieron demoras superiores a los 30 minutos. Las cifras confirman que los problemas que se arrastran desde diciembre no sólo no se resolvieron, sino que se agravaron en las últimas semanas, en un contexto de alta demanda turística.

En el sector aerocomercial advierten que a las fallas técnicas y a la falta de aeronaves operativas se habría sumado la sobreventa de pasajes, una práctica que ya había generado conflictos similares en temporadas anteriores. Fuentes gremiales señalaron que los mayores inconvenientes se registraron en aeropuertos del interior del país, donde se multiplicaron los reclamos y, en algunos casos, fue necesaria la intervención de personal de seguridad. En Aeroparque y Ezeiza, en cambio, el impacto resultó más atenuado gracias a un sistema de avisos anticipados sobre reprogramaciones y demoras.

La crisis actual no es un hecho aislado. En 2025, según un informe de la consultora Amadeus, Flybondi se ubicó entre las aerolíneas menos puntuales del país. Aunque la empresa destacó una leve mejora respecto del año anterior, los indicadores de comienzos de 2026 volvieron a encender las alarmas dentro del mercado.

Uno de los puntos que más inquieta a los especialistas es la respuesta oficial. La Secretaría de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) cuentan con herramientas para exigir planes correctivos o aplicar sanciones, pero hasta ahora evitaron avanzar, dejando a los pasajeros como principales damnificados. La pasividad estatal contrasta con las intimaciones cursadas en años anteriores, cuando se reclamaron mejoras concretas en la regularidad del servicio.

Flybondi fue adquirida en 2025 por COC Global Enterprise, un fondo estadounidense encabezado por Leonardo Scatturice, empresario con vínculos estrechos con el entorno del presidente Javier Milei. Tras el cambio de control, la nueva conducción anunció una inversión millonaria para incorporar decenas de aeronaves, una promesa que, según coinciden fuentes del sector, nunca se materializó en los tiempos comprometidos.