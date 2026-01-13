Un comodorense que padecía ELA se ahogó en Punta Delfín

Ocurrió el lunes en una playa ubicada unos 20 kilómetros al sur de Playa Magagna. Su enfermedad le habría dificultado salir del mar.

Un individuo de 60 años se ahogó en la tarde de este lunes en la zona conocida como Punta Delfín, a 20 kilómetros aproximadamente al sur del complejo de Playa Magagna, en cercanías de Rawson.

El fatal episodio sucedió de las 17:30, en inmediaciones del establecimiento rural Ayacucho Sur. Al momento del deceso, el hombre se encontraba acompañado por su esposa, quien lo ayudó a salir del mar antes del fallecimiento, indicó el comisario Daniel Jara, jefe de la Comisaría de Rawson, en una entrevista con Jornada Radio.

El hombre, oriundo de Comodoro Rivadavia, se encontraba bañándose en el lugar cuando, por razones que se tratan de establecer, sufrió algún tipo de dificultad para salir del mar. El dato revelador que la mujer aportó a los policías que llegaron al lugar es que el hombre tenía un diagnóstico de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), lo que le habría causado la dificultad para mover las extremidades y salir del agua.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras que controlan los músculos voluntarios, causando debilidad, parálisis y dificultad para hablar, tragar o respirar, sin afectar la inteligencia o los sentidos, pero sin cura en la actualidad.