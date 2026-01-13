Espacio prelaboral para jóvenes con discapacidad que buscan su primer empleo

La propuesta está destinada a mayores de 18 años que hayan finalizado la escuela y necesiten acompañamiento para adquirir herramientas básicas de trabajo. Antes del inicio se realizarán entrevistas de admisión.

Con el propósito de acompañar a jóvenes y adultos con discapacidad en sus primeros pasos hacia el mundo laboral, Confluir Salud Mental lanzó una nueva propuesta prelaboral destinada a personas mayores de 18 años que hayan egresado del sistema educativo y actualmente no cuenten con un espacio de formación o preparación para el empleo.

El programa, denominado “Primeros pasos hacia el mundo laboral”, comenzará el sábado 24 de enero y se desarrollará todos los sábados de 10 a 12 horas en la sede de Confluir Salud Mental, ubicada en el Km. 8. La iniciativa no requiere experiencia previa y propone un abordaje progresivo, pensado para comenzar desde cero, con acompañamiento profesional permanente.

Antes de la conformación definitiva del grupo, se llevarán adelante entrevistas de admisión con cada postulante y su entorno familiar, con el objetivo de conocer las trayectorias personales, evaluar necesidades y garantizar un espacio adecuado para el desarrollo de cada participante.

imagen

La propuesta está coordinada por las licenciadas en Acompañamiento Terapéutico Evelyn Borquez (MPP 089) y Verónica Aparicio (MPP 088), quienes trabajarán en el fortalecimiento de habilidades fundamentales para el ámbito laboral. Entre los ejes a abordar se incluyen la incorporación de normas y acuerdos propios del trabajo, la construcción de hábitos y rutinas, el desarrollo de habilidades sociales, el fortalecimiento de la confianza personal y la elaboración de un currículum simple.

imagen

Asimismo, el espacio contempla el trabajo sobre el manejo de emociones en contextos laborales, la preparación para futuras experiencias de empleo y la posibilidad de acceder a pasantías, de acuerdo con el proceso individual de cada participante.

Desde Confluir destacaron que el objetivo central es acompañar procesos y crear oportunidades reales, promoviendo la inclusión y la autonomía progresiva de los jóvenes. Para más información o inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 297 6237416 o 297 4715053.