Se supo por qué en Rada Tilly se huele mal

La Secretaría de Ambiente explicó que el olor que se percibe en la ciudad es producto de procesos biológicos naturales y temporales que ocurren en la laguna.

Desde el municipio de Rada Tilly se informó este martes que la obra de optimización y ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales se encuentra en plena ejecución desde septiembre de 2025, lo que posiciona a esa ciudad entre las pocas ciudades del país que cuentan con una obra de gran magnitud en marcha.

En relación con el avance de los trabajos, puntualizaron que ya fue finalizada la playa de secado de barros y la traza terrestre del conducto de impulsión, y que actualmente se trabaja en la construcción de la nueva cámara de pretratamiento de la planta.

Respecto de las condiciones ambientales que generan el mal olor, se explicó que las altas temperaturas provocan una disminución del oxígeno en el agua de la laguna, lo que favorece la proliferación de bacterias que se desarrollan en ambientes con bajo contenido de oxígeno y que generan olores desagradables. A su vez, el viento del oeste contribuye a la dispersión de los gases generados en la laguna hacia la ciudad.

“Estos fenómenos son temporales y pueden ocurrir con mayor o menor frecuencia dependiendo de las condiciones climáticas. La última vez que se registró una situación similar fue en el año 2021. Las condiciones ambientales de laguna son monitoreadas mensualmente por el Laboratorio de la Secretaría de Ambiente”, se explicó.

La obra de Optimización y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Gobierno Nacional. La ampliación permitirá duplicar la capacidad de tratamiento, modernizar los sistemas de bombeo y garantizar un servicio eficiente y sostenible frente al crecimiento urbano.