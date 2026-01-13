"Fue mi mejor temporada en el TC"

Marcelo Agrelo analizó su 2025, en el que pese a no lograr victorias, se quedó con la etapa regular y finalizó 5° en el campeonato general.

Marcelo Agrelo tuvo un gran inicio de temporada, en el que logró dos podios, y se terminó quedando con la etapa regular. De todas maneras, el de Rada Tilly no pudo ser regular en la Copa de Oro, sufrió un abandono en Toay y terminó 13° en el playoff con 100.75 puntos.

“Fue un muy buen 2025. Un gran año para nosotros, obviamente me hubiese gustado llegar con chances de pelear el campeonato, pero fue una temporada que superó nuestras expectativas”, contó Agrelo que estuvo a bordo de un Toyota del Maquin Parts Racing.

“El objetivo era clasificar a la Copa de Oro y no solo que lo logramos, sino que ganamos la etapa regular. Hicimos poles, ganamos series y podios, pero nos faltó la victoria, que se escapó por poco en Termas de Río Hondo y también en La Pampa”, afirmó el de Rada Tilly.

Por último, aseguró que fue el mejor año en la máxima: “Sin dudas fue mi mejor temporada dentro del Turismo Carretera. En el 2021 entré a la Copa de Oro y terminé entre los 10 en el campeonato, pero en cuanto a competitividad y cantidad de carreras que estuvimos peleando la punta, este 2025 fue mejor”.

Pensando en el 2026, Agrelo se desvinculó del Maquin Parts Racing y ya está trabajando dentro de la estructura del Trotta Competición, equipo en el que afrontará la primera fecha en el Autódromo Enrique “Quique” Freile, en El Calafate, el próximo 14 y 15 de febrero.