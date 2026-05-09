Rossi marcó una nueva "pole" en el TC y Agrelo clasificó 12º

El piloto de Del Viso, con Toyota Camry, fue el más veloz en el circuito internacional de Termas de Río Hondo y así logró la “pole position” número 41.

Matías Rossi se adueñó de la Pole Cat del Gran Premio Fotón de Termas de Río Hondo del Turismo Carretera con un tiempo de 1’32”436/1000 y consiguió la “pole” N° 41 en su extenso palmarés. El piloto del Toyota Camry alistado por el Pradecon Racing, sumó dos puntos para el certamen y este domingo largará desde la punta de la primera serie.

Rossi también bajó el tiempo histórico del trazado perimetral por más de dos segundos, tiempo que pertenecía al heptacampeón Guillermo Ortelli desde el 2016.

“Muy linda pole, siempre es importante estar ahí rápido. Dianda está muy competitivo y la pudimos aguantar por poquito. Mañana estamos bien, estamos rápidos y vamos a intentar ganar, así que vamos por eso y el auto está bien. Nos destacamos en los parciales 4 y 5, que son curvas de media y alta velocidad, y también por el balance, porque el auto está muy bien balanceado”, afirmó Rossi.

Marco Dianda, quien hizo la pole en Concepción del Uruguay, fue segundo a solo 24 milésimas con la Dodge del Galarza Racing y el tercer puesto se lo llevó el tercero del campeonato, Mauricio Lambiris con el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición, que se acercó a 30 milésimas de Rossi. Cuarto fue Christian Ledesma con el Chevrolet Camaro del Pradecon y quinto terminó Mariano Werner con el Mustang de su propia estructura, informó la ACTC.

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, que en un primer momento llegó a estar quinto, al final clasificó 12º al comando del Torino atendido por el Trotta Racing.

Mientras que el piloto de Rawson, Lucas Valle, clasificó 25º con el Chevrolet Camaro del RV Racing.

Este domingo la actividad continuará a las 10 con las series del TC. Rossi parte en la cabeza de la primera serie; Dianda liderará la segunda y Lambiris la tercera y última batería.

…………….

Clasificación

1º Matías Rossi (Toyota Camry) 1’32”436/1000

2º Marco Dianda (Dodge Challenger) a 0’024/1000

3º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 0’030/1000

4º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 0’109/1000

5º Mariano Werner (Ford Mustang) a 0’119/1000

6º José Manuel Urcera (Ford Mustang) a 0’151/1000

7º Jonatan Castellano (Dodge Challenger) a 0’175/1000

8º Otto Fritzler (Mercedes Benz) a 0’217/1000

9º Diego Azar (Mercedes Benz) a 0’317/1000

10º Hernán Palazzo (Toyota Camry) a 0349/1000

12º Marcelo Agrelo (Torino) a 0’423/1000

25º Lucas Valle (Chevrolet Camaro) a 0’912/1000