Nuevo cruce entre Milei y Villarruel por los incendios en Chubut

Según fuentes oficiales, la vicepresidenta habría pedido un helicóptero para sobrevolar las zonas afectadas, pero el Poder Ejecutivo lo rechazó. Desde su entorno negaron el hecho.

Aseguran que una nueva tensión se habría producido en el seno de La Libertad Avanza (LLA) a raíz de un supuesto pedido de Victoria Villarruel para disponer de un helicóptero con el objetivo de sobrevolar las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Chubut, solicitud que habría sido rechazada por el Poder Ejecutivo.

Según señalaron algunas fuentes vinculadas al oficialismo, el Gobierno detectó que la vicepresidenta habría solicitado la aeronave a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo que depende del Ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva, con la intención de recorrer el territorio patagónico afectado por el fuego.

De acuerdo a las mismas fuentes, la negativa a esa requisitoria habría profundizado el distanciamiento entre Villarruel y la cúpula libertaria, que desde hace tiempo mantiene a la titular del Senado al margen de las principales decisiones políticas.

En la tarde de este lunes, Victoria Villarruel se encontraba en Chubut para interiorizarse sobre el daño ambiental en la región. Sin embargo, desde su entorno negaron que hubiera existido un pedido formal de un helicóptero.

Pese a ello, en el Gobierno dejaron trascender la versión de que la vicepresidenta habría intentado dar una nueva señal de autonomía, en el marco de una relación interna que aseguran se encuentra cada vez más deteriorada.