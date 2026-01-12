El Bolsón: aclaración por hallazgo de un bidón con combustible

Ante versiones que generaron preocupación por el hallazgo de un bidón con combustible en el Anprale (Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido, se informa que no se detectó ningún tipo de actividad delictiva vinculada al hecho.

El elemento pertenece a un refugiero y se desprendió accidentalmente de una camioneta habilitada que trasladaba insumos.

El bidón fue hallado por turistas en cercanías del mirador Los Piches y se trasladó al refugio Warton, donde quedó en posesión de la Patrulla de Montaña.

Tras las actuaciones correspondientes, con intervención del Splif y conocimiento del Ministerio Público Fiscal, se confirmó que no existió ninguna maniobra intencional ni acción orientada a provocar incendios, motivo por el cual el fiscal de turno fue notificado sin impartir directivas adicionales.

De esta manera, se lleva tranquilidad a la comunidad y se remarca la importancia de la información responsable en un contexto de emergencia ígnea y riesgo extremo de incendios.