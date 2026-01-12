Milei compartió una foto hecha con IA saludando a un Brigadista

El presidente Javier Milei compartió una imagen generada por inteligencia artificial en un contexto marcado por recortes presupuestarios y reclamos de los brigadistas que combaten el fuego en condiciones precarias.

Una semana después del inicio de los incendios que afectan vastas zonas de la Patagonia, el presidente Javier Milei compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que se lo ve estrechando la mano de brigadistas forestales.

El gesto simbólico contrastó de inmediato con la situación real que atraviesan quienes combaten el fuego en el territorio. Brigadistas de distintas regiones vienen denunciando atrasos salariales con sueldos que llegan a los 840 mil pesos, falta de recursos básicos, precarización laboral y un marcado deterioro de las condiciones operativas, en el marco del ajuste aplicado sobre el Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

imagen

Durante el último año, el organismo sufrió un recorte significativo de su presupuesto, lo que impactó directamente en la disponibilidad de equipamiento, logística y personal. A pesar de ello, los equipos continúan desplegados en zonas de alto riesgo, exponiendo su integridad física para contener el avance de los incendios.

La publicación presidencial, lejos de saldar el reclamo, abrió un nuevo foco de cuestionamientos: mientras la imagen proyecta respaldo y cercanía, la política pública vigente profundiza el desfinanciamiento de las estructuras estatales encargadas de la prevención y el combate del fuego.

En un escenario de emergencia ambiental creciente, la respuesta oficial vuelve a poner en discusión la distancia entre el discurso simbólico y las decisiones concretas de gestión, así como el rol del Estado frente a catástrofes que requieren planificación, inversión sostenida y presencia efectiva en el territorio.