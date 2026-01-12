Macri tendría un romance con Juana Viale

Franco Torchia confirmó que una supuesta relación del expresidente con la nieta de Mirtha Legrand fue lo que precipitó su ruptura con Juliana Awada.

Lo que comenzó como un rumor persistente a finales del año pasado terminó por confirmarse este fin de semana y finalmente fue la propia Juliana Awada quien ratificó que se separó del expresidente Mauricio Macri luego de una década y media de matrimonio, y en medio de versiones de tercera en discordia, en C5N dieron un nombre bomba: Juana Viale.

Si bien nadie del entorno de la pareja había salido a desmentir la noticia que estalló este domingo, finalmente fue la propia empresaria la primera en romper en silencio.

"Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar", escribió la ex primera dama en su cuenta de Instagram.

Mientras que las primeras versiones por el lado de la expareja hablan de una ruptura cordial, ya comenzaron a sonar hipótesis de infidelidad o, al menos, de otro interés amoroso por parte del líder del PRO. “No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar”, dijo este domingo la vidente Aristida en Infama.

Sin embargo, en Duro de Domar, Franco Torchia fue un poco más y puso nombre y apellido. "Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora", comenzó para generar un poco de misterio.

Luego, el periodista de C5N aseguró que "la versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale" y generó un fuerte revuelo en el programa.