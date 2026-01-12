Othar Macharashvili encabezó una reunión de trabajo junto a áreas municipales, empresas de servicios y especialistas, para coordinar acciones preventivas y un seguimiento científico del fenómeno geológico detectado en la zona. La finalidad es evaluar la evolución, y garantizar la seguridad de los vecinos.

El intendente activó un protocolo técnico de monitoreo ante el movimiento de suelo en el Cerro Hermitte

El intendente Othar Macharashvili, puso en marcha un protocolo técnico para dar seguimiento al movimiento de suelo detectado recientemente en el cerro Hermitte. El objetivo consistió en formar una estrategia de colaboración multidisciplinaria que integra a expertos locales, empresas de servicios y académicos con el fin de realizar un monitoreo exhaustivo de las zonas afectadas.

Del encuentro participaron el subsecretario de Ambiente, Nicolás Coluccio; el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro; la subsecretaria de Planeamiento, Daniela Herrera; el subsecretario de Tierras, Bruno Hernández; el director general de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo y profesionales afines.

Durante la reunión se dialogó, por un lado, sobre acciones coordinadas y preventivas diseñadas para garantizar la seguridad ciudadana mediante el rigor científico y la supervisión constante. Mientras que, por otro, se convocó a profesionales del área de Camuzzi, de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y de la Universidad Nacional de la Patagonia para trabajar en el monitoreo individual y zonal de la afectación del movimiento geológico.

En este contexto, el subsecretario de Tierras, indicó que “el deslizamiento en el cerro Hermitte se produjo por el movimiento de suelo, que fue provocado por una falla geológica natural. El deslizamiento es de aproximadamente 2000 metros, y generó una situación sobre la que se trabaja de forma preventiva ante posibles réplicas o asentamientos menores impredecibles que mantienen la zona en inestabilidad”, aseguró.

“La situación del terreno se evaluará con personal especializado, quienes estudiarán la zona utilizando todos los recursos disponibles, incluyendo equipamiento para el análisis y monitoreo de riesgos”, adelantó, al tiempo que explicó que “tenemos que entender que esto es una situación que excede cualquier tipo de acción de humana, ya que es una cuestión natural, es un deslizamiento, un fenómeno de remoción en masa, y las causas son naturales”.

Por último, desde el Municipio se señaló que se realizará un relevamiento para identificar algunas cuestiones asociadas al fenómeno geológico y evaluar posibles consecuencias. Por ello, también se realizarán reuniones periódicas con representantes de los servicios públicos y con todos los actores afines.