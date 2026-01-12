Camioneros comodorenses concretaron una caravana solidaria hacia la cordillera

Ezequiel Almonacid y Enrique Figueroa encabezaron una travesía para acercar donaciones a las zonas incendiadas. El recorrido incluyó varias localidades la Comarca y culminó con la entrega de insumos en El Hoyo, en un contexto marcado por la emergencia y la tensión.

Ezequiel Almonacid y Enrique Figueroa, camioneros de Comodoro Rivadavia, completaron una travesía solidaria destinada a asistir a las comunidades de la cordillera afectadas por los incendios. La iniciativa partió a última hora del sábado, luego de una intensa recolección de donaciones que involucró a vecinos y vecinas de distintas localidades.

El recorrido incluyó paradas en Río Senguer, Sarmiento, Tecka y Esquel, donde se sumaron aportes de la comunidad. “Llegamos a la meta que es llegar a la gente que lo necesitaba. Estoy una parte bien y una mal, pero gracias a Dios está todo concretado”, expresó Almonacid en diálogo con FM La Petrolera, al dar cuenta del cierre de la acción solidaria. En ese sentido, destacó que en cada punto del trayecto “toda la gente aportó su granito de arena”.

El arribo a la cordillera se dio en un escenario complejo. Según relató Almonacid, al aproximarse a la zona fueron informados por autoridades policiales sobre cortes de ruta y posibles situaciones de conflicto, lo que motivó el acompañamiento de una custodia policial hasta El Hoyo. “Cuando llegamos, estaba todo un loquero, gente con su camioneta para un lado y para el otro, pero lo entendemos por la situación”, describió.

Finalmente, las donaciones fueron depositadas en un camping identificado como “La Chacra”, tras contar con la autorización de su propietario. Allí, personas de El Hoyo y de Comodoro quedaron a cargo de la organización y posterior distribución de los insumos.

El camino no estuvo exento de dificultades. En un primer intento de entrega en una iglesia, Almonacid señaló que un pastor se negó a recibir las donaciones y a abrirles las puertas, lo que obligó a reorganizar la logística. Pese a ese contratiempo, la caravana solidaria logró su objetivo y concretó la entrega de la ayuda reunida.