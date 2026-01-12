Epuyén y Cholila recuperaron el suministro eléctrico tras los incendios

La Provincia activó generación aislada para restablecer el servicio mientras avanzan las reparaciones definitivas sobre líneas dañadas por el fuego en la Comarca Andina.

El Gobierno del Chubut logró restablecer el servicio eléctrico en Epuyén y Cholila a partir de la puesta en marcha de equipos de generación aislada, en el contexto de la emergencia ígnea que afecta a la Comarca Andina. La medida permitió normalizar el suministro de manera transitoria mientras continúan las tareas de reparación sobre la infraestructura impactada por los incendios.

La recuperación del servicio fue coordinada por la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, junto a la Dirección General de Servicios Públicos. Según se informó, los equipos de generación arribaron recientemente a ambas localidades y fueron instalados por cuadrillas técnicas que trabajaron durante la última jornada para su puesta en funcionamiento.

WhatsApp Image 2026-01-12 at 16.47.387

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó el despliegue operativo y el trabajo conjunto de los equipos provinciales, y subrayó que la solución implementada garantiza el abastecimiento eléctrico mientras se avanza hacia la reconexión definitiva al sistema interconectado.

En paralelo, continúan las labores sobre las líneas de media tensión afectadas. Por un lado, se avanza en la reparación de la línea de 33 kV que permitirá reenergizar Epuyén y Cholila a través del sistema interconectado. Por otro, se desarrollan trabajos sobre las líneas de 13,2 kV de Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo, también dañadas por el fuego.

En este frente operativo intervienen más de 50 trabajadores pertenecientes a cuadrillas de Rawson y de la Delegación Noroeste, que actúan de manera simultánea en distintos puntos de la región. A este esquema se suma un equipo específico destinado a asegurar el funcionamiento de los sistemas de bombeo de agua, un servicio clave para las comunidades afectadas.

WhatsApp Image 2026-01-12 at 16.47.365

Una vez que el suministro quede normalizado a través de la red, los equipos de generación aislada permanecerán estratégicamente distribuidos: uno en Epuyén, uno en Cholila y otro en resguardo en la Delegación Noroeste, con el objetivo de contar con capacidad de respuesta inmediata ante eventuales contingencias mientras persista el riesgo de incendios.

Los equipos incorporados son grupos electrógenos de alta potencia, preparados para operar a la intemperie y abastecer de manera continua a localidades completas. Cuentan con transformadores, sistemas de protección y tanques de combustible de gran capacidad, lo que asegura una operación autónoma y sostenida en situaciones de emergencia.

Desde el Ejecutivo provincial reafirmaron que las tareas continuarán sin interrupciones hasta completar la recuperación de toda la infraestructura eléctrica afectada, priorizando la seguridad operativa y la continuidad de los servicios esenciales en la Comarca Andina.