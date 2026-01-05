Cómo será el itinerario de los Reyes Magos en Rada Tilly

Como todos los 5 de enero, hoy los Reyes Magos visitarán Rada Tilly para compartir una tarde especial junto a la comunidad. Desde las 15 horas visitarán plazas, saludando a los más pequeños y repartiendo golosinas.

El recorrido comenzará a las 15 horas en la Plaza San Martín y se extenderá por diferentes sectores de la ciudad, finalizando a las 18:20 en la Plaza Roque González. Desde el Municipio se invita a las familias a acercarse a la plaza más cercana a su hogar para acompañar esta iniciativa.

Cronograma: 5 de enero

1- Plaza San Martín (Del 8) 15:00 h

2- Plaza La Rada (Solares del Marqués) 15:15 h

3- Plaza B° El Mirador 15:25 h

4- Plaza B° Sargento Cabral 15:40 h

5- Plaza Francisco Peña 15:55 h

6- Plaza Juan D. Perón 16:05 h

7- Plaza Altos de la Villa 16:20 h

8- Plaza Tripulación Ara San Juan (playón deportivo La Anónima) 16:40 h

9- Plaza San Jorge 17:00 h

10- Plaza de los Inmigrantes (barrio Peñí) 17:15 h

11 – Plaza Tierra Joven 17:25 h

12- Plaza Raúl Alfonsín (tirolesa) 17:35 h

13- Skate Park Rada Tilly 17:45 h