Malabarista denuncia amenazas y hostigamiento en redes

Cristian “Pin” Jeremías Pino, conocido malabarista de Comodoro Rivadavia, decidió hacer pública una situación que, según relató, se volvió insostenible. En declaraciones a Radiovisión, denunció que desde hace varios días recibe hostigamientos, agravios y amenazas a través de redes sociales, lo que no solo afecta su trabajo cotidiano sino también la tranquilidad de su familia.

Pino explicó que atraviesa un momento personal complejo debido a la enfermedad de su padre, quien recientemente sufrió un problema de salud y permanece bajo cuidados médicos en su hogar.

“Lo que más me duele es que mi viejo vive preocupado por mí cada vez que salgo a trabajar. Mis padres me llaman todo el tiempo porque tienen miedo de que me pase algo”, sostuvo.

El artista señaló que el conflicto se originó tras la difusión de una imagen en redes sociales vinculada a la utilización de pirotecnia durante Año Nuevo. A partir de allí, afirmó, comenzaron “comentarios malintencionados” y acusaciones “falsas” sobre su conducta personal, su forma de ganarse la vida y, más grave aún, supuestos hechos de violencia que negó de manera categórica. “Jamás le falté el respeto a ninguna mujer ni toqué a nadie. Lo que dicen es una mentira”, afirmó.

Pino explicó que, además de los malabares en los semáforos, realiza trabajos ocasionales —como lavar autos o vender sándwiches— para generar ingresos. También remarcó que en los últimos meses inició un proceso de recuperación personal, dejó el consumo de alcohol y drogas y asiste regularmente a un gimnasio como parte de su rehabilitación. “Fue una decisión propia. Cumplí con mi palabra y sigo firme”, acotó.

Según su testimonio, los mensajes recibidos incluyen insultos, descalificaciones y amenazas directas, lo que le generó temor a posibles agresiones físicas. Por ese motivo, decidió acudir a los medios para dejar constancia pública de la situación.

“Estoy cansado. Si algo me llega a pasar en la calle, quiero que quede claro que vengo recibiendo amenazas”, indicó.

Finalmente, el malabarista pidió que cesen los ataques y reclamó respeto, especialmente por su familia. “Pueden decir lo que quieran de mí, pero no involucren a mis viejos ni inventen cosas. Yo solo quiero trabajar tranquilo”, concluyó.