Quisieron atropellar a una policía en Km 8

Un hombre de 29 años fue detenido en la madrugada de este sábado en Kilómetro 8, tras una persecución policial que incluyó un intento de atropello a una agente.
Según informaron fuentes policiales, alrededor de la 1:15 se recibió un llamado alertando sobre la presencia de personas que portaban armas blancas en calle 2403, Sector 22. Al arribar al lugar, el personal policial inició un patrullaje preventivo y observó un vehículo Chevrolet Corsa con varios ocupantes.
Al advertir la presencia de los uniformados, uno de los sujetos descendió del automóvil e ingresó a un domicilio, mientras que el resto se dio a la fuga en el rodado. Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado y se procedió a solicitar la documentación al conductor, quien no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio.
Cuando se le informó que el automóvil sería secuestrado, el conductor intentó escapar nuevamente y arremetió contra una efectiva policial. La agente logró arrojarse al suelo y evitó ser atropellada, resultando ilesa.
Finalmente, el Chevrolet Corsa fue detenido a unos 30 metros del lugar y se detuvo a Kevin Alexis V., de 29 años, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.