Quisieron atropellar a una policía en Km 8

Fue durante la madrugada en el Sector 22. El conductor de un Chevrolet Corsa fue aprehendido.

Un hombre de 29 años fue detenido en la madrugada de este sábado en Kilómetro 8, tras una persecución policial que incluyó un intento de atropello a una agente.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de la 1:15 se recibió un llamado alertando sobre la presencia de personas que portaban armas blancas en calle 2403, Sector 22. Al arribar al lugar, el personal policial inició un patrullaje preventivo y observó un vehículo Chevrolet Corsa con varios ocupantes.

Al advertir la presencia de los uniformados, uno de los sujetos descendió del automóvil e ingresó a un domicilio, mientras que el resto se dio a la fuga en el rodado. Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado y se procedió a solicitar la documentación al conductor, quien no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio.

Cuando se le informó que el automóvil sería secuestrado, el conductor intentó escapar nuevamente y arremetió contra una efectiva policial. La agente logró arrojarse al suelo y evitó ser atropellada, resultando ilesa.

Finalmente, el Chevrolet Corsa fue detenido a unos 30 metros del lugar y se detuvo a Kevin Alexis V., de 29 años, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.