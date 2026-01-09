Tres hombres intentaron robar una empresa de transporte

La intervención policial se produjo tras la denuncia de un empleado que presenció el hecho y grabó la huida de los implicados.

Dos individuos, identificados como J.M.M. y J.A., fueron aprehendidos tras reportarse daños en una empresa de transporte. El incidente tuvo lugar en la madrugada del viernes, alrededor de las 04:15 horas, en el establecimiento ubicado en la intersección de la avenida Yrigoyen y avenida Constituyentes.

Según el relato de un empleado de 39 años que se encontraba trabajando en el lugar, escuchó un "estallido" y al observar por la ventana, constató que tres personas de sexo masculino habían causado daños en la misma. El hombre activó una cámara de seguridad y comenzó a grabar mientras los sujetos emprendían la huida. Durante el registro, observó manchas hemáticas en una pared, lo que sugería que uno de los implicados podría haberse lesionado.

Tras recibir la llamada de alerta al teléfono de guardia de la Comisaría Seccional Tercera, personal policial inició un recorrido por las inmediaciones del lugar. En ese rastrillaje, lograron dar con un individuo cuyas características de vestimenta coincidían con la descripción proporcionada por el denunciante: pantalón de buzo color gris, campera negra y capucha blanca.

Conjuntamente, los agentes hallaron a otro individuo que presentaba una lesión cortante reciente y con sangrado en la pierna derecha. Debido a que las características de ambos sujetos eran similares a las descritas por el denunciante, se procedió a su aprehensión por el delito de daños.

