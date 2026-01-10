Ataques y burlas a una influencer por mostrar el drama de Chubut

Una fuerte polémica se desató en redes sociales luego de que una influencer de Neuquén compartiera un video llorando mientras mostraba la situación límite que vivió durante los incendios forestales en la provincia de Chubut. Las imágenes, grabadas cuando permanecía varada en Puerto Patriada, derivaron en una catarata de reacciones, con mensajes que oscilaron entre la solidaridad y comentarios de burla y ataques personales.

La protagonista es Jael Queipo, la joven de 26 años que se encontraba de viaje junto a su mamá y había ido a pasar el día a la costa del lago Epuyén.

Durante la tarde, el avance del fuego dejó a cientos de personas aisladas, con el único camino de salida afectado por las llamas. En ese contexto, la joven utilizó sus redes para relatar lo que estaba ocurriendo en tiempo real.

En una de sus primeras historias explicó que estaban detenidos en los autos, aguardando indicaciones para evacuar. “El fuego está avanzando muy rápido. Cuando lo ves de afuera es una cosa y cuando estás acá adentro no queda otra que rezar y esperar”, dijo. Minutos más tarde, ya con el atardecer, mostró la dimensión del peligro: los Bomberos habían pedido a los presentes regresar a la orilla del lago como medida de resguardo.

La escena más difundida llegó horas después, cuando Queipo apareció entre lágrimas, visiblemente angustiada, y advirtió que el fuego estaba cada vez más cerca. “Estamos todos acá al lado del agua. Seguramente el fuego llegue a nosotros”, expresó, antes de anticipar que el celular podía quedarse sin batería. Recién entrada la madrugada confirmó que estaba a salvo, aunque remarcó que mucha gente seguía atrapada en la zona.

Tras ese posteo, el video se viralizó y abrió un debate encendido. Entre los más de 3000 comentarios que circularon se leyeron frases que ridiculizaron su llanto, cuestionaron la veracidad de la situación y la acusaron de “actuar” frente a la cámara. También hubo mensajes que minimizaron el riesgo vivido y otros que criticaron el uso de redes en medio de una tragedia ambiental.

En medio de ese escenario, apareció una defensa pública desde su entorno más cercano. Uno de los mensajes más compartidos fue el de Joel Queipo, hermano de la influencer, quien respondió a las críticas y sostuvo que la experiencia “no se vive desde una pantalla ni desde el sillón”. En su descargo, remarcó que lo ocurrido fue “una locura real, con miedo, caos y personas escapando como podían”, y apuntó contra quienes eligen atacar desde la comodidad en lugar de ayudar o informar.

Luego de salir del incendio, Jael Queipo volvió a hablar sobre lo vivido y describió el momento más crítico de la evacuación. “Se nos vino el fuego encima, lo teníamos a metros. En un momento estábamos con el auto adentro del agua y no nos quedaba más que rezar”, relató, aun en shock. También pidió solidaridad y apoyo para las familias que perdieron todo a causa del avance de las llamas.

Hasta el momento, la joven neuquina no ha emitido ninguna comunicación respondiendo a los comentarios y ataques en las redes. Sin embargo, continúa activa como lo hace diariamente, mostrando su vida. En las últimas horas, entre sus posteos, se puede observar una imagen donde afirma querer quedarse a vivir en la cordillera, más precisamente en El Bolsón, y solicita ayuda a sus seguidores para poder continuar visibilizando la realidad de los incendios.

A través de un link, invita a los usuarios de Instagram a colaborar con ella mediante la conocida billetera virtual Cafecito, que permite aportar distintos montos económicos por transferencias.

El caso volvió a poner en discusión los límites de la crítica en redes sociales y el impacto del discurso de odio. Mientras algunos cuestionan las formas, otros sostienen que mostrar lo que ocurre en medio de una tragedia también es una forma de ayuda, especialmente cuando los incendios continúan activos y la situación en la región sigue siendo crítica.