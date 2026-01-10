Hallaron combustible donde se inició el fuego

El fiscal general Carlos Díaz Mayer confirmó la presencia de acelerantes en el área de Puerto Patriada. Habló de un hecho “deliberado” e “intencional”.

El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, describió este sábado el avance del incendio forestal que afecta la zona de Puerto Patriada como una situación de “alerta permanente” y confirmó que la investigación apunta a una acción intencional en el inicio del fuego.

“Nos tiene sin descansar, en vilo y en alerta permanente”, advirtió en declaraciones al canal A24, al relatar el impacto personal y colectivo de un desastre que ya consumió 3.500 hectáreas de bosque nativo y obligó a la evacuación de miles de personas.

El fiscal, residente en la zona, detalló que observa el humo desde su propia casa, ubicada a poco más de mil metros de los focos activos. “Durmiendo poco y viendo a ver qué pasa con el fuego, a ver si avanza o no avanza para este lado”, relató, al tiempo que explicó la magnitud y coloración de la columna de humo: “No está blanca, está entre un gris y un poco más oscura, y es una quema permanente”.

Díaz Mayer confirmó que el fuego comenzó el lunes en un punto equidistante entre la localidad de El Hoyo y el acceso al lago de Puerto Patriada, a pocos metros del único camino de entrada y salida. Resaltó la gravedad de la ubicación elegida: “El que lo prendió sabía que ponía en riesgo a más de tres mil personas, ochocientos autos, toda la gente que estaba ahí”.

El funcionario narró que se encontraba participando de una reunión de gabinete ampliado, convocada por el gobernador Ignacio Torres en la zona de Golondrinas, cuando recibieron el aviso del incendio. “Prácticamente todos los organismos nacionales y provinciales salieron corriendo en pos de lograr que no empiecen a bajar los autos de Puerto Patriada, porque por este camino único tenían que subir todos los móviles de emergencia”, indicó.