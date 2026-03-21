Damnificados de la cordillera recibieron viviendas

El gobernador Torres recorrió Epuyén y El Hoyo, donde la provincia avanza con la construcción de 70 viviendas para damnificados por el incendio de enero. Las primeras familias ya recibieron las llaves de su nuevo hogar, en el marco de un plan ejecutado con fondos provinciales y mano de obra local.

En el marco del proceso de reconstrucción de la Comarca Andina, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, entregó las primeras seis viviendas a familias damnificadas por el incendio registrado en enero en la región, una de las zonas más afectadas por el siniestro.

Durante la recorrida por Epuyén y El Hoyo, el mandatario destacó: “es muy emocionante haber cumplido con la palabra de que, antes del invierno, las familias iban a poder volver a tener su casa”.

Y valoró: “los tiempos de obra no solo se están cumpliendo, sino que incluso se adelantaron respecto a lo previsto inicialmente”.

“Demostramos que la palabra vale, y que las familias que perdieron todo están pudiendo reconstruir sus vidas, con la premisa de que los compromisos se cumplen con hechos”, expresó Torres.

El plan contempla la construcción de un total de 70 viviendas: 57 en Epuyén y 13 en El Hoyo, con una inversión provincial superior a los $3.300 millones. Las unidades cuentan con servicios esenciales de agua, electricidad y gas, y son edificadas con materiales ignífugos, lo que permitirá brindar mayor seguridad ante eventuales siniestros.

Participaron de las actividades la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; los intendentes de Epuyén, José Contreras; de El Hoyo, César Salamín; de El Maitén, Oscar Currilén; de Esquel, Matías Taccetta; y los legisladores provinciales Daniel Hollmann, Karina Otero y Jacqueline Caminoa.