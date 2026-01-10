Violento ataque a un brigadista: le cortaron un dedo

Un brigadista del Splif Bariloche fue atacado a golpes y un arma blanca por un hombre en la Pasarela del Manso, cuando volvía de combatir el incendio en Epuyén. La agresión tuvo lugar el miércoles a las 14 horas cuando el hombre agredió con golpes de puño, sacó una navaja y le cortó un dedo.

El hecho se registró en el marco de la emergencia ígnea, en el que más de 4000 hectáreas se quemaron, y que provocó la evacuación de más de 700 personas. En este contexto, miles de personas realizan un corta fuego para defender sus hogares de las llamas. Además, la agresión sucedió durante un día de riesgo extremo por las altas temperaturas.

El ataque se dio en la zona de la Pasarela del Manso Medio, cuando el trabajador del SPLIF Bariloche regresaba de cumplir funciones combatiendo el fuego y un hombre le exigió apagar el fuego en un camping cercano. El agresor le propinó varios golpes de puño y lo atacó con un cuchillo, que le provocó el corte de su dedo.

El jefe de la Subcomisaría del Río Villegas explicó: “Lo agredió con golpes de puño en el rostro, también el sujeto agresor extrajo una navaja y le provocó un corte en la primera y segunda falange de su mano. Las lesiones fueron de carácter leve. Se está investigando la causa y se informó de inmediato al fiscal de turno”.

La familia del brigadista denunció que existieron amenazas previas y posteriores al episodio de violencia. El trabajador del Splif se encuentra fuera de peligro y las heridas recibidas fueron definidas como leves. Sin embargo, las lesiones en la primera y segunda falange constituyen la pérdida de gran parte del dedo.

“Él está bien, fue el susto de la situación que tuvo que vivir por intentar que una persona apague un fuego que estaba haciendo en un camping cuando el índice indicaba riesgo extremo”, indicó el jefe del Splif, Orlando Báez.

Sobre la identidad del agresor y la causa judicial iniciada, Báez explicó: “Fue el dueño del camping. Está la denuncia realizada y todo está en manos de la justicia”.

El titular del Splif Bariloche informó que las autoridades provinciales ya están notificadas sobre el incidente y que espera una sanción ejemplificadora para el agresor. “Nuestras autoridades políticas ya saben lo sucedido. El Ministro Daniel Jara y el gobernador Alberto Weretilneck ya están al tanto para tomar medidas ejemplificadoras", agregó Báez.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Según el testimonio de la esposa del brigadista, el conflicto comenzó el martes 6 de enero cuando turistas alertaron sobre un fuego de gran magnitud encendido en un camping cercano. “Sabemos que su marido trabaja en el SPLIF y sabemos que no se puede hacer fuego”, le dijeron.

Si bien el hombre estaba de franco, el trabajador le avisó a un compañero que estaba en el combate de los incendios en inmediaciones del camping, se acercó al lugar y les pidió de manera respetuosa que apaguen el fuego. Esta interacción provocó el enojo del propietario del lugar, quien reaccionó de manera agresiva.

La tensión escaló el miércoles 7 de enero, cuando el brigadista regresaba de cumplir funciones y llegó con un móvil oficial hasta la tranquera de la subcentral. Según relató la mujer, el hombre lo estaba esperando en actitud amenazante con un cuchillo.

“De la nada lo quiso apuñalar, le pegó trompadas y le cortó el dedo”, agregó la esposa del brigadista. La mujer exigió que haya una sanción ejemplificadora y una condena real para los que atentan contra los trabajadores que protegen nuestros bosques y viviendas de los incendios en Epuyén, El Hoyo, Puerto Patriada y Esquel.

