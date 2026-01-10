Por el avance del fuego cortan la Ruta 40

Pidieron evacuar de manera ordenada el paraje El Pedregoso, el callejón de Núñez y la zona de Aldea San Francisco.

La Municipalidad de El Hoyo informó este sábado por la tarde la implementación de una autoevacuación preventiva para residentes, turistas y visitantes del Paraje El Pedregoso (callejón de Núñez), así como para la zona de Aldea San Francisco, debido al incendio forestal activo que afecta el área.

Según se comunicó oficialmente, las personas evacuadas deben dirigirse hacia la Escuela 223, con salida hacia la Ruta Nacional 40, llevando únicamente pertenencias esenciales y siguiendo en todo momento las indicaciones del personal de Protección Civil. Además, se dispuso un micro para traslados, que estará disponible en el taller de Rossi.

Desde el municipio solicitaron transitar con extrema precaución y llevar una botella de agua, al tiempo que aclararon que cualquier novedad será difundida por los canales oficiales a partir de la información que brinde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

En paralelo, se informó que el acceso a la Ruta 40 permanece cortado entre el Puente Salamín y Epuyén debido a la presencia de personal que trabaja en el combate del incendio. El tránsito solo está habilitado para vecinos de la zona y para quienes asistan a personas evacuadas. Las autoridades reiteraron el pedido de circular únicamente si es estrictamente necesario.