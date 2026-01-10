El operativo concentra el esfuerzo de instituciones provinciales, municipales y nacionales, contando además con el apoyo de otras jurisdicciones del país.

Con cuántos voluntarios y con qué medios enfrenta Chubut la catástrofe

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Bosques, precisó que el incendio forestal detectado en la tarde del pasado lunes en Puerto Patriada permanece activo y que medio millar de personas están abocadas a las tareas de control.

Al finalizar la ardua jornada del viernes, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) elaboró un informe técnico dando cuenta del estado de situación del siniestro ígneo e informando las proyecciones para las próximas horas.

El organismo provincial detalló que este sábado el personal continuará y reforzará los trabajos realizados el viernes, entre ellos ataques a puntos calientes y la protección de viviendas e infraestructura del lugar.

Este sábado, a su vez, está prevista la incorporación de una delegación de 63 personas provenientes de la Provincia de Córdoba, 7 combatientes de la BNC del SNMF–AFE y 15 de la BNNEA del SNMF–AFE.

Es preciso destacar también que las 85 personas mencionadas se suman este fin de semana a las 480 que ya son parte del intenso operativo, entre combatientes y equipos de apoyo dependientes de diferentes instituciones.

Son parte del despliegue, además de la Secretaría de Bosques, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el SNMF, bomberos voluntarios de la región, municipios, APSV, Gendarmería, Ejército, Pesca, Educación, Policía, Salud y radioclub, entre otros.

Los recursos afectados al plan de acción son 40 camionetas; 10 automóviles; 6 motos; 7 autobombas; 20 camiones cisterna; un camión; 6 minibuses; 7 embarcaciones; 2 drones; camión; topadora; cargadora; retroexcavadora; y motoniveladora.

En cuanto a los medios aéreos que participan, cabe enumerar los siguientes: 2 helicópteros con helibalde, 2 aviones cisterna, 3 aviones anfibios y el avión hidrante más grande de Latinoamérica.