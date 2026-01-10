Esta madrugada se detectaron inconvenientes en una reparación reciente, lo que impide la normalización del servicio. Habilitan puntos de recarga y anuncian cortes preventivos en barrios de Zona Norte.

No se sabe cuándo vuelve el agua y pusieron cargadores públicos

Este sábado, durante la madrugada y en el proceso de relleno de la cañería, se detectaron nuevas fallas en la reparación realizada sobre el subacueducto principal ubicado en calle 10 de Noviembre. Los inconvenientes impidieron su normal funcionamiento, por lo que, hasta el momento, no se informó un horario estimado de normalización del servicio de agua potable.

Desde el Departamento de Saneamiento de la SCPL indicaron que los equipos operativos trabajan “intensamente” en el sector afectado con el objetivo de resolver la situación en el menor tiempo posible.

Ante este escenario, y para garantizar el acceso al agua potable, hoy entre las 12:00 y las 21:00 estarán disponibles los siguientes puntos de recarga:

Dos camiones cisterna en la Asociación Vecinal 30 de Octubre (Ramos N° 385).

Un camión cisterna en la Asociación Vecinal Stella Maris (Código N° 916 y Saavedra Lamas).

Un camión cisterna en la Asociación Vecinal Malvinas Argentinas (Teodolindo Ramírez N° 1090).

Además, se habilitaron cinco puntos de recarga sobre la red en los siguientes sectores:

Avenida Polonia y calle Vita Gómez.

Calle Mahuida y Cámpora.

Calle Código 3532 y Código 3518.

Calle Huergo y avenida Pieragnoli.

Calle Dr. Eduardo Aldo Musacchio y Concejal Alcoleas.

Por otra parte, debido a la contingencia que atraviesa gran parte de la Zona Sur y Central, será necesario realizar maniobras operativas que implicarán la interrupción del suministro de agua potable en siete barrios de Zona Norte. El corte se extenderá desde hoy a las 14:00 y por un lapso estimado de 24 horas, afectando a los barrios Saavedra, Médanos, Kilómetro 17, René Favaloro, General Mosconi, Divina Providencia y Sismográfica.