Castigo para los negligentes que no limpian desechos de sus mascotas

La Ordenanza 17.402/25 establece que los animales solo podrán circular sueltos en espacios habilitados y obliga a los dueños a recoger las deposiciones.

Resulta frecuente hallar –o en el peor de los casos pisar- lo que los animales naturalmente hacen. El Paseo Costero, por ejemplo, se ha vuelto una prueba de ello. Y no son responsables las mascotas, si no sus propietarios, quienes optan por mirar para otro lado cuando ocurre lo inevitable, en vez de extraer la bolsita y la pala para limpiar, una acción que todo individuo que vive en sociedad debería realizar.

En este marco, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia estableció un nuevo marco regulatorio para la tenencia de animales en la ciudad. Se trata de la Ordenanza N° 17.402/25, la cual entró en plena vigencia tras su oficialización en el Boletín Oficial N° 179/25, el pasado 15 de diciembre de 2025.

La legislación detalla obligaciones específicas para quienes poseen mascotas. Entre los puntos centrales, se dispuso la prohibición estricta del ingreso de animales a las áreas de juegos infantiles ubicadas en plazas y parques, con el fin de resguardar estos sectores.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, se dispuso que los espacios compartidos cuenten con señalización específica e información clara sobre las pautas de convivencia. Asimismo, la ordenanza prevé la aplicación de sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones, con el objetivo de asegurar la higiene y el orden en los espacios urbanos.

Respecto a la circulación, la norma exige que los paseos se realicen con correa y collar, aclarando que las mascotas podrán circular sueltas únicamente en los espacios expresamente habilitados para tal fin. Esto vale, sobre todo, para quienes ostentan con orgullo la raza de sus mascotas, como dogos o pitbull.

Asimismo, los responsables deberán acompañar y supervisar en todo momento el recorrido.

En cuanto a la higiene urbana, es obligatorio mantener la limpieza de los espacios públicos, debiendo los dueños recoger las deposiciones de sus animales.