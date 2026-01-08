Paseaba por Rada Tilly y tenía pedido de captura

Un operativo de prevención desarrollado este jueves al mediodía en Rada Tilly permitió la detención de un hombre que registraba un pedido de captura vigente. La intervención estuvo a cargo de personal policial que realizaba recorridas en bicicletas, en el marco del programa Verano Seguro.
Según informó la Policía del Chubut, efectivos de la Comisaría Distrito Rada Tilly procedieron a la identificación de dos personas alrededor de las 13:36. Al verificar los datos de uno de los sujetos en el sistema, se constató que contaba con un requerimiento judicial de captura y detención.
Ante esta situación, el individuo —identificado como Elías A. C.— fue trasladado en un móvil policial a la dependencia correspondiente, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.