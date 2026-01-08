El delincuente terminó detenido luego de ser sorprendido por el dueño de la vivienda en su patio.

Salió a comprar y un ladrón entró a su casa

Personal policial de la Seccional Segunda dio aviso a sus pares de la Seccional Primera que tenían aprehendido a un hombre que había intentado ingresar a una vivienda de la jurisdicción de esta última comisaría.

El incidente se produjo a las 16 de este jueves en una vivienda de la calle Urquiza, en el Centro de Comodoro Rivadavia.

Efectivos de la Seccional Primera se entrevistaron en el lugar con el damnificado quien comentó que había salido a comprar y que al regresar se encontró con un intruso en su patio, logrando retenerlo hasta la llegada de la policía.

El aprehendido fue identificado por fuentes oficiales como Roberto "Jopo" M.A., de 40 años

Este fue trasladado a la comisaría a la espera de que comparezca ante el juez penal de turno.