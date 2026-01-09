Secuestran el auto utilizado en el asalto a una distribuidora

Este viernes se efectuaron dos allanamientos por un robo armado perpetrado el 31 de diciembre. El vehículo había sido modificado para evitar su identificación.

La División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia realizó este viernes por la mañana dos allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por un robo agravado por el uso de arma de fuego, perpetrado el 31 de diciembre en una distribuidora de Pablo Ortega al 2.500.

El robo fue cometido por dos hombres que descendieron de un vehículo, mientras un tercero permanecía en el interior del auto.

De acuerdo con los registros de cámaras de video obtenidos durante la pesquisa, los autores actuaron con los rostros semicubiertos y sustrajeron dinero en efectivo y otros elementos de valor, conforme a la denuncia radicada en la Seccional Tercera.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y de diversas tareas investigativas, el personal policial logró identificar el vehículo utilizado y a los dos principales sospechosos, quienes no se encuentran detenidos, pero sí plenamente identificados.

Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal solicitó las órdenes de allanamiento, las cuales fueron autorizadas por la autoridad judicial competente.

ALLANAMIENTOS

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios, en el barrio Las Américas y en el sector 7 del barrio 30 de Octubre. Como resultado de los registros domiciliarios, se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos una funda de chaleco balístico, una réplica de arma larga, prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el hecho, teléfonos celulares y el vehículo empleado para la comisión del delito, el cual presentaba modificaciones que habrían sido realizadas con el objetivo de evitar su identificación.

Asimismo, durante los allanamientos se hallaron herramientas y otros elementos denunciados como sustraídos en hechos delictivos previos, por lo que se solicitó una ampliación judicial para su secuestro y posterior incorporación a la investigación.

imagen

imagen

imagen

imagen