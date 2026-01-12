El acusado, de 28 años, fue aprehendido tras ser hallado en el domicilio de su madre, pese a contar con una prohibición de acercamiento vigente dictada por la Justicia.

Tenía restricción de acercamiento a su madre y fue detenido en el patio

Un hombre de 28 años fue detenido este domingo por la mañana en el barrio Standard Norte, acusado de incumplir una medida judicial que le impedía acercarse a su madre y a su entorno familiar.

La intervención policial se produjo luego de un llamado telefónico realizado por un familiar, quien alertó que el sujeto —identificado como N. I. Castro— había ingresado al domicilio tras saltar un paredón y se encontraba dentro del patio de la vivienda. La situación resultaba particularmente grave debido a que sobre el hombre pesaba una prohibición de acercamiento vigente.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia de Castro en el inmueble y procedió a su aprehensión inmediata. Durante el procedimiento, se observó que el detenido presentaba diversas lesiones en el cuerpo, las cuales, según se informó, serían de antigua data.

La restricción judicial había sido dispuesta a partir de una denuncia realizada por la madre del acusado y alcanzaba también a su grupo familiar. Dicha medida cautelar había sido debidamente notificada a Castro el pasado 22 de diciembre de 2025.

El hombre permanece detenido y quedó a disposición de la jueza penal de turno, Dra. Borquez, a la espera de la audiencia de control de detención.