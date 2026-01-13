Chile: cayó un avión que combatía un incendio forestal

Una avioneta cayó en el sector La Fortuna de la comuna de Lebu, región del Bío Bío, mientras combatía un incendio forestal.

La nave prestaba servicios para Forestal Arauco. Según información de Radio Bío Bío, el piloto logró ser rescatado y fue trasladado hasta el Hospital Clínico del Sur en Concepción, donde fue intervenido durante la tarde.

Se trata de un ciudadano español de 58 años, con vasta experiencia en el combate de incendios forestales, quien debió ser intervenido luego de sufrir múltiples fracturas de gravedad. De acuerdo a información entregada a La Radio, se encuentra en estado grave, pero fuera de riesgo vital.

“El piloto se estrelló contra el cerro del lugar donde estaban combatiendo un incendio, fue sacado por los mismos brigadistas, junto con Bomberos, fue trasladado inmediatamente a la ambulancia (…) está consciente, pero al parecer con heridas graves“, señaló el delegado presidencial de la provincia de Arauco (s), Humberto Toro.

“De todos modos, el incendio sigue siendo combatido por las brigadas terrestres y también por naves”, agregó.

Ya en la mañana de este lunes, Toro sostuvo que la intervención a la que fue sometido el piloto “fue bastante larga. Tenía graves heridas, fundamentalmente fracturas”.

“Las heridas son graves, pero lo más importante es que está sin riesgo vital”, añadió.

La aeronave corresponde a un modelo Turbo Thrush, con una capacidad de descarga aproximada de 2.500 litros.