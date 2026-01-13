Se conformó el Centro de Monitoreo para el Cerro Hermitte

El mismo reunirá información para evaluar la situación que afecta a un grupo de vecinos de Km 3.

El intendente Othar Macharashvili mantuvo este lunes una reunión de trabajo con secretarios del gabinete municipal y con autoridades del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), de Camuzzi y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), con el objetivo de abordar el protocolo técnico de monitoreo ante el movimiento de suelo registrado en el Cerro Hermitte.

Durante el encuentro, se expusieron los lineamientos del plan de acción que lleva adelante la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, priorizando el monitoreo permanente de la zona, la evaluación de posibles afectaciones y el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales involucradas.

Del mismo participaron los integrantes del gabinete y personal de planta: secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich y la subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Méndez; el secretario de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el secretario de Desarrollo Humano y Famila, Ángel Rivas; el director general de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo.

También estuvieron los integrantes del directorio del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Héctor Martínez y Marta Jones; el presidente de la SCPL, Franco Domizzi, junto a los referentes Gerardo Aguilera y Adolfo Carrizo; el gerente y el jefe técnico de Camuzzi, Pablo Esponda y Sebastián Rivero, respectivamente; y el geólogo en representación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, José Paredes, entre otros.

RELEVAMIENTO DIARIO

En ese marco, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich, aseguró que “estamos preocupados por la situación; por eso desde el Municipio se realizará un relevamiento día a día de la zona y se evaluarán los daños en cada domicilio del sector afectado, en conjunto con cada una de las áreas comprometidas”.

El operativo contará con la participación de la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, con el soporte de la Dirección General de Emergencia Socio-Habitacional, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, garantizando de esta manera, un abordaje integral de la problemática.

Asimismo, Ostoich explicó que, como parte del plan de acción municipal, “se conformó el Centro de Monitoreo e Información que recabará todos los datos referidos a la problemática, provenientes de las distintas áreas e instituciones intervinientes. De esta manera estaremos encima todos los días con cada tema, como ya se viene trabajando hace mucho tiempo para poder garantizar determinadas acciones que sean factibles de llevar adelante”.

Por su parte, la referente de SEGEMAR, Marta Jones, detalló: “estuvimos exponiendo el trabajo que hemos realizado, los estudios del SEGEMAR desde el 2002 hasta el 2011, sobre toda la problemática de este sector. Conocemos el riesgo de la situación porque contamos con distintos estudios. Estamos trabajando para poderlo implementar y también estamos muy satisfechos de que el intendente haya solicitado nuestra participación”.

“El tema es complejo porque aborda no solo lo técnico, sino lo social. Todos los distintos organismos que se han juntado acá tienen el objetivo de mitigar los riesgos, minimizar los problemas y avanzar hacia adelante en evaluar los daños de una manera más permanente, para poder ir anticipándonos”, detalló.