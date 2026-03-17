Comodoro avanza en una agenda completa sobre cannabis

Este lunes, el municipio de Comodoro –a través de la agencia Comodoro Conocimiento- reunió a representantes de organismos públicos, instituciones académicas, profesionales de la salud, especialistas en materia legal, investigadores y actores del sector productivo vinculados al desarrollo del cannabis medicinal.

El encuentro se enmarcó en la implementación de la normativa vigente y en la necesidad de construir una agenda local que articule conocimiento científico, regulación, salud pública y oportunidades de desarrollo productivo.

Durante la jornada se analizaron antecedentes existentes en la ciudad y en la región del Golfo San Jorge; se identificaron actores clave y se definieron los principales ejes temáticos para la futura Jornada sobre Cannabis Medicinal, Ciencia y Marco Regulatorio, con foco en los usos terapéuticos, evidencia científica, marco normativo y oportunidades de producción responsable.

En ese contexto, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate, destacó la importancia estratégica de avanzar en este tipo de espacios de articulación. “Estamos construyendo una agenda local basada en el conocimiento, la evidencia científica y el trabajo conjunto entre el Estado, el sistema científico y el sector productivo. El cannabis medicinal requiere un abordaje serio, responsable y con mirada de desarrollo”, expresó.

Asimismo, puso en valor el potencial que tiene la ciudad para posicionarse en esta temática, al afirmar que “Comodoro tiene capacidades para consolidar un modelo de desarrollo que combine investigación, innovación y producción. Este proceso nos permite ordenar el trabajo, generar consensos y avanzar hacia políticas públicas que tengan impacto real en la comunidad”.

SALUD E INFORMACION CONFIABLE

En la misma línea, la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno, destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas e instituciones, al tiempo que manifestó que “venimos trabajando en conjunto con la Agencia en el uso del cannabis medicinal. En ese sentido, firmamos un acta de acuerdo donde todas las partes nos comprometemos a avanzar de manera coordinada, priorizando la salud y el acceso a información confiable”.

Por su parte, el director médico de ADECANN, José Manuel Corchuelo Blasco, remarcó el alcance de la reunión y los pasos a seguir: “Fue una excelente instancia de trabajo que reafirma el compromiso de avanzar en esta agenda; la Agencia impulsará con más fuerza la conformación de un consejo asesor que reúna a actores, instituciones y referentes locales para fortalecer este proceso. Comodoro necesita generar nuevas oportunidades para crecer, investigar y desarrollar, y este tipo de iniciativas forman parte de ese camino”.

En tanto Andrés Job, ingeniero agrónomo vinculado al ámbito científico-técnico, se refirió a la necesidad de integrar conocimiento y producción, ya que “es clave generar vínculos entre la investigación científica y el desarrollo productivo, siempre con foco en la salud pública y con respaldo técnico que garantice la calidad de los procesos”.

En representación del Club de Cultivo de Cannabis Medicinal A1, su presidente, John Aguilar, valoró la convocatoria y el inicio de un espacio de trabajo conjunto. “Fue la primera reunión de la mesa de trabajo de cannabis medicinal de la ciudad, conforme a la ordenanza municipal. Es muy importante reunir a todos los actores involucrados para desarrollar políticas públicas y seguir impulsando esta industria, que empieza a formar parte de la matriz productiva local”, señaló.

Desde el sector productivo, Ramiro González, integrante de Good Barreto SAS, recalcó el impacto de estos espacios y manifestó que “formar parte de este debate demuestra el trabajo que están haciendo las distintas entidades para que la comunidad pueda acceder a un cannabis medicinal seguro”.

En la misma sintonía, el referente de Happy Paradise Grow Shop, Luciano Ramos, subrayó que “es fundamental poder convocar y sostener esta mesa para seguir colaborando entre todos los actores que estamos impulsando esta iniciativa en la ciudad”.

COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL

Durante la reunión, las instituciones participantes acordaron promover instancias de diálogo técnico, fortalecer espacios de capacitación y divulgación, e impulsar la articulación entre el sistema científico-tecnológico, el sector público y el entramado productivo.

Asimismo, se avanzó en la propuesta de conformación de una Mesa Intersectorial de Cannabis Medicinal que tendrá como objetivo abordar de manera integral los aspectos regulatorios, sanitarios, científicos y productivos, promoviendo el desarrollo responsable de la actividad en el ámbito local.

La jornada también incluyó la firma de un acta de compromiso institucional que establece la voluntad de las partes de continuar promoviendo el diálogo informado, el desarrollo de conocimiento y la cooperación entre sectores, en línea con un abordaje responsable y basado en evidencia.

Esta instancia constituye un paso clave para la organización de la futura Jornada de Cannabis Medicinal en Comodoro Rivadavia, que buscará consolidarse como un espacio de referencia en la región para el intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades vinculadas a esta temática.