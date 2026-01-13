Alerta sobre estafas digitales vinculadas con trámites municipales

Desde la Dirección General de Bromatología aclararon que los turnos para realizar la capacitación obligatoria para dicho trámite solo se gestionan los días lunes mediante WhatsApp oficial o de forma personal en sus oficinas.

Ante la difusión de falsos comunicados en las redes sociales para tramitar el carnet de manipulación de alimentos, la Dirección General de Bromatología y Alimentos, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, salió públicamente a aclarar a la comunidad que el canal de contacto oficial es mediante WhatsApp 2974216799, o bien presencialmente en las oficinas sitas en Llames Massini y Marcia Riadigós, barrio Industrial.

Para prevenir que los ciudadanos caigan en engaños mediante la utilización de correos electrónicos falsos y exigencias de pagos adelantados para el trámite, desde Bromatología indicaron que los comerciantes, productores, emprendedores y otras personas interesadas en obtener el carnet de manipulación de alimentos, deben en primera instancia participar de un curso presencial obligatorio.

Al respecto, la directora general de Bromatología, Carolina Silvestre, advirtió que “han aparecido comunicados para realizar el carnet de manipulación de alimentos con un mail que no corresponde a la Dirección General y solicitan costos que tampoco corresponden a los medios oficiales”, al agregar que “lo queremos es alertar a la población para que tengan cuidado; que sepan que para obtener el carnet de manipulación de alimentos que otorga la Municipalidad hay que realizar un curso presencial en nuestra Dirección y que los turnos se sacan a través del WhatsApp 2974216799 todos los días lunes”.

Asimismo, la funcionaria añadió que “una vez aprobada la charla, los interesados recién podrán abonar el pago del carnet. Esto lo aclaro porque en estos casos dijeron que hay que pagar una determinada suma y después acercarse a retirar el carnet de manipulación, cuestión que es falsa”, repitió Silvestre.