Viaje de egresados: una empresa de turismo falló en casi todo

Los padres de una escuela de Sarmiento denuncian falta de atención médica e incumplimiento de promesas de viajes y excursiones.

Un grupo de familias de egresados de 6º año del Instituto Gobernador Fontana de Sarmiento (foto) hicieron pública lo que denunciaron como una “estafa sufrida por parte de la empresa F2 Turismo/Traveldreams, cuyo titular es Germán Frers”.

Según precisó en su cuenta de Facebook Mariela Pappalardo, una de las madres, “las personas que intervinieron en la venta y organización del viaje fueron Diego Rodríguez, quien realizaba las reuniones virtuales (vendedor/cómplice); Nicolás, quien vino a Sarmiento a vender el paquete, y José Andrés, también vinculado a la empresa”.

Actualmente, ninguna de estas personas responde mensajes ni llamados. “Varios padres fuimos bloqueados al momento de reclamar lo firmado en contrato”.

“UNA VERDADERA PESADILLA”

El viaje de egresados a Camboriú, Brasil, “fue una verdadera pesadilla para nuestros hijos”, describió.

El 25 de diciembre muchos chicos se enfermaron y no contaron con atención médica pese a estar incluida en el contrato. Además, la comida durante el viaje nunca fue entregada como correspondía.

“Excursiones incompletas o directamente no realizadas, incumpliendo lo pactado; los chicos debían moverse solos en taxi o Uber para regresar al hotel después de ir a la playa; a una semana del viaje, nos informaron que no habría vuelos por un supuesto paro, realizando todo el trayecto en colectivo desde Sarmiento a Camboriú”.

“Adelantaron el viaje, impidiendo que los chicos pasaran las fiestas con sus familias –agregó la familiar-; fiestas prometidas que nunca existieron, incluyendo las de Nochebuena y Año Nuevo”.

Según la denuncia, la asistencia médica fue “inexistente durante toda la estadía” y no se realizó la devolución del seguro del hotel de 50 dólares por egresado, “pese a que nuestros hijos no rompieron ni dañaron absolutamente nada”. En otro orden, “pagamos 20 dólares de una tasa de embarque que nunca existió”.

“Nuestros hijos fueron dejados a la deriva, hicieron total abandono de persona, sin acompañamiento, sin contención, con miedo y sin los servicios básicos prometidos”, añadieron.

“No sólo se trata de una estafa económica, se trata de todos los malos momentos que como familias nos hicieron pasar a nosotros y a nuestros hijos lejos de casa y de haberles arruinado la ilusión y el sueño del viaje de egresados, que los chicos esperaron durante años”, resaltaron los padres.

El posteo en Facebook añade que “como padres y familias de egresados advertimos y pedimos a otros padres que no contraten los viajes de egresados con la empresa F2 Turismo/Traveldreams, para que ninguna otra familia pase por esta situación”.

“Seguiremos reclamando por todos los medios correspondientes, pedimos difundan para que a nadie más les pase y que esta empresa no venda un contrato más. Basta de jugar con la ilusión de nuestros hijos”, concluyen.