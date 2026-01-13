"Tenemos que hacer un último esfuerzo", pidió Torres

Junto a los intendentes de las dos localidades más afectadas por el siniestro, el gobernador relevó las necesidades de familias y productores.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a funcionarios del Gabinete provincial y a los intendentes de Epuyén y El Hoyo, José Contreras y César Salamín, encabezó este martes una recorrida por los distintos sectores de la cordillera afectados por los incendios, donde dialogó con vecinos y relevó las necesidades de los damnificados.

En el marco del extenso despliegue de brigadistas y medios aéreos que la Provincia lleva adelante en la región, sumado al pronóstico de lluvias previsto para este miércoles, Torres llamó a todos los equipos que participan del operativo a “hacer un último esfuerzo para poder contener el incendio”.

Asimismo, ratificó el acompañamiento a los más de 640 brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de apoyo que se encuentran combatiendo el fuego en los distintos frentes, destacando que “en uno de los incendios más graves de los últimos años, y en medio de la peor sequía de las últimas décadas, los chubutenses estamos demostrando que si trabajamos juntos, espalda con espalda, podemos salir adelante”.

En paralelo, el Gobierno provincial continúa con el relevamiento de daños y la asistencia a las familias y productores afectados, articulando acciones con los municipios y organismos competentes para dar respuestas inmediatas y avanzar, una vez superada la emergencia, en la etapa de recuperación de las zonas perjudicadas.

“Chubut es y va a seguir siendo un ejemplo de superación”, concluyó el gobernador.