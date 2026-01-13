Los incendios forestales que se registran en distintos puntos de la cordillera chubutense siguen dejando consecuencias sobre la producción rural. En ese marco, se están llevando adelante tareas de asistencia a productores que sufrieron pérdidas, con el objetivo de sostener la actividad y reducir el impacto económico en las zonas más afectadas.

Asistencia a productores afectados por los incendios en la cordillera

Las acciones incluyen la entrega de forraje y el acompañamiento directo a familias productoras que vieron comprometido su capital productivo, especialmente en áreas donde el fuego avanzó sobre campos, animales e infraestructura.

El trabajo se realiza de manera conjunta entre equipos provinciales, municipios de la región y organizaciones de productores, que cumplen un rol clave en el relevamiento de daños y la coordinación logística en cada localidad.

Desde el área productiva señalaron que el acompañamiento no se limitará a la emergencia inmediata. Durante las próximas semanas se seguirá evaluando la situación de cada establecimiento y se analizarán nuevas herramientas de apoyo para facilitar la recuperación de las zonas afectadas.

Mientras tanto, los relevamientos continúan para dimensionar el alcance real de las pérdidas y definir los pasos a seguir en un escenario que todavía es cambiante.