El Patagonico
El Patagónico
Asistencia a productores afectados por los incendios en la cordillera

Los incendios forestales que se registran en distintos puntos de la cordillera chubutense siguen dejando consecuencias sobre la producción rural. En ese marco, se están llevando adelante tareas de asistencia a productores que sufrieron pérdidas, con el objetivo de sostener la actividad y reducir el impacto económico en las zonas más afectadas.

Las acciones incluyen la entrega de forraje y el acompañamiento directo a familias productoras que vieron comprometido su capital productivo, especialmente en áreas donde el fuego avanzó sobre campos, animales e infraestructura.

El trabajo se realiza de manera conjunta entre equipos provinciales, municipios de la región y organizaciones de productores, que cumplen un rol clave en el relevamiento de daños y la coordinación logística en cada localidad.

Desde el área productiva señalaron que el acompañamiento no se limitará a la emergencia inmediata. Durante las próximas semanas se seguirá evaluando la situación de cada establecimiento y se analizarán nuevas herramientas de apoyo para facilitar la recuperación de las zonas afectadas.

Mientras tanto, los relevamientos continúan para dimensionar el alcance real de las pérdidas y definir los pasos a seguir en un escenario que todavía es cambiante.

