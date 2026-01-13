Caleta también envía ayuda a brigadistas y damnificados

Uno de los operativos solidarios por los incendios forestales en Chubut se concentró este martes en la sede de la Seccional Caleta Olivia del Sindicato de Luz y Fuerza.

En ese lugar, ubicado en inmediaciones de la rotonda del acceso norte, un grupo de colaboradores conformado entre otros por integrantes la Asociación de Bomberos Voluntarios que lleva el nombre de la ciudad, cargaron tres camionetas con cajas conteniendo guantes, herramientas, agua mineral, frutas e insumos generales destinados a los brigadistas que combaten los incendios en la cordillera chubutense.

Parte de las donaciones que se obtuvieron de comercios, empresas y vecinos particulares, también están dirigidas a familias de las zonas de Epuyén y El Hoyo que resultaron damnificadas por el siniestro que aún no fue controlado y por ello se envían mangueras de goma para redes domiciliarias, ropa, frazadas, camas, colchones y otros elementos de primera necesidad.

El secretario general de la seccional de Luz y Fuerza, Gustavo Bayón, comentó que la dirigencia de la Regional del gremio que tiene sede en Comodoro Rivadavia, es la encargada de organizar una cadena de solidaridad y por ello las donaciones que se envían desde Caleta Olivia fueron inicialmente hacia Comodoro para ser cargadas en un camión que mañana miércoles partirá hacia la zona afectada por los incendios.