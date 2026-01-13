Artistas de Comodoro organizan un festival solidario para asistir a la cordillera chubutense

La iniciativa “Todos por la Cordi” busca reunir insumos clave para brigadistas y familias afectadas por los incendios forestales en Epuyén y El Hoyo. El evento será este viernes en el Parque de la Ciudad de kilómetro 3.

La emergencia ambiental que golpea a la cordillera de Chubut por los incendios que están arrasando el bosque movilizó a artistas de Comodoro Rivadavia, que de manera autoconvocada pusieron en marcha un festival solidario para canalizar ayuda concreta hacia las zonas afectadas por los incendios forestales en Epuyén y El Hoyo.

Bajo el nombre “Todos por la Cordi”, la propuesta combina un encuentro cultural con una campaña de recolección de insumos esenciales destinados tanto a los brigadistas que combaten el fuego como a las personas damnificadas por el avance de las llamas. El objetivo central es aportar recursos que resultan indispensables en el terreno, en un contexto de extrema exigencia para quienes trabajan en la primera línea.

Embed - Delopren on Instagram: ""EMPRESARIOS MAFIOSOS EN TIERRAS ANCETRALES " Nos vemos el viernes para ayudar para hacer que se haga visible la ayuda que se nesesita , Vallan a escuchar miguelitos del @elindiojavi que salió en el momento preciso" View this post on Instagram

El evento se desarrollará este viernes 16, desde las 17:30, en el Parque de la Ciudad, ubicado en el barrio Km 3, y está pensado como una actividad abierta a toda la comunidad. Durante la jornada se recibirán donaciones específicas, priorizando equipamiento y materiales de trabajo.

Desde la organización detallaron que se necesitan mamelucos, ropa y calzado de trabajo, guantes, botines, indumentaria ignífuga, palas, hachas, agua, colirio, barbijos y Platsul, entre otros elementos. Asimismo, aclararon que no se aceptará ropa usada, ya que la demanda actual se centra en insumos técnicos y vestimenta en condiciones adecuadas para tareas de riesgo.

“Es un momento crítico y la solidaridad se vuelve fundamental”, señalaron los impulsores de la iniciativa, quienes invitaron a los vecinos y vecinas de Comodoro Rivadavia a sumarse. “La cordillera nos necesita y juntos podemos hacer la diferencia”, expresaron, destacando el valor de la acción colectiva frente a la emergencia.