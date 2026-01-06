Estafaron a más de 200 turistas argentinos en Chile

“Perdón a todos, pero era necesario": el acusado se disculpó con una frase bíblica.

Unos 200 turistas argentinos fueron estafados en Chile al alquilar departamentos en un apart hotel ubicado en el balneario de Reñaca, en Viña del Mar. El fraude se llevaba adelante mediante un sitio web que actualmente no se encuentra online. La persona que habría llevado adelante la estafa dejó un mensaje bíblico en la página a modo de disculpas para los damnificados.

La estafa fue del orden del millón de pesos por víctima (unos 1100 dólares según la cotización con el peso chileno), en el “Holiday Reñaca”, una empresa llamativa por lo baratas de sus ofertas. El sitio estaba vinculado a aplicaciones de reservas y el mail tenía un dominio empresarial. O sea, no generaba sospechas.

“Llegamos y nos dijeron que no había disponibilidad, ahí entendimos que era una estafa”, afirmó Sergio González, de Santiago del Estero, a la televisión chilena.

“Sentimos una impotencia total porque uno confía en hacer con tiempo todas las reservas y cae con esto”, añadió. En un caso, hubo un descuento del 20 por ciento y la víctima perdió casi 1500 dólares. Todos hicieron la transferencia, pero nunca recibieron la confirmación.

Los departamentos tienen un dueño llamado Egon Pfaff, que contó se dedica a alquilarlos y que lo que sucedió fue alguien suplantó su identidad. “Los turistas estafados me contaron que había una página a mi nombre, con fotos de mis departamentos, y que habían pagado por internet creyendo que yo los estaba arrendando”, narró al canal 24 Horas.

El estafador dejó su firma con un mensaje de disculpas y una frase de la Biblia antes de cerrar la web. “Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño, y pido perdón por ello, sé que deberé pagar en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mí este fin de año sabiendo lo que hice”, escribió

Y agregó el Salmo 51: “Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí; contra Ti, contra Ti sólo he pecado”.