El servicio de agua se normaliza, aunque persiste la baja presión

Tras la reparación del subacueducto principal, todos los circuitos de distribución se encuentran operativos.

Desde el Departamento de Saneamiento de la SCPL informaron que este lunes 12 de enero todos los circuitos de distribución de agua potable se encuentran abiertos y operativos, luego de finalizar los trabajos de reparación en el subacueducto principal que había afectado el suministro en gran parte de las zonas sur y central de la ciudad.

No obstante, se registra baja presión de manera generalizada en las conexiones domiciliarias. Según explicaron, esta situación responde al elevado nivel de consumo que se está produciendo, ya que numerosas reservas domiciliarias se encontraban vacías y están siendo abastecidas en forma simultánea.

Ante este escenario, se solicitó a los usuarios realizar un uso responsable del agua potable, a fin de contribuir a la recuperación progresiva del sistema y garantizar el normal abastecimiento para toda la comunidad.

Para mayor información, se puede consultar el sitio web oficial: www.scpl.coop