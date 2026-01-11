Ya finalizaron los trabajos de reparación del subacueducto de la avenida 10 de Noviembre y se inició el proceso de relleno y presurización de las cañerías.

Esperan que esta noche se restablezca el agua

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que este domingo por la mañana finalizaron las tareas de reparación en el subacueducto principal sobre la avenida 10 de noviembre. A partir del mediodía, se iniciará con el proceso de relleno y presurización de la cañería.

De no mediar inconvenientes, durante las últimas horas de este domingo, se normalizará paulatinamente el servicio de distribución en los 24 barrios de Zona Sur y Central de Comodoro Rivadavia afectados al corte.

Por este motivo, este domingo desde las 8 y hasta las 21, estarán disponibles los siguientes puntos de recarga de agua potable:

Un camión cisterna en la Asociación Vecinal 30 de octubre (Dirección: Ramos N° 385).

Un camión cisterna en la Asociación Vecinal Stella Maris (Dirección: Código Nº 916 y Saavedra Lamas).

Un camión cisterna en el barrio Las Américas.

Y seis puntos de recarga sobre la red en los siguientes lugares:

Avda Polonia y calle Vita Gómez: https://maps.app.goo.gl/qxqnZrT2zajGCU5k7?g_st=aw

Calle Código 3532 y calle Código 3518: https://maps.app.goo.gl/4Y3Hin7NH8motBHP7?g_st=aw

Calle Huergo y Avda. Pieragnoli: https://maps.app.goo.gl/NpsxotwDYtChECd9A

Calle Dr. Eduardo Aldo Musacchio y calle Concejal Alcoleas: https://maps.app.goo.gl/ioSbMkkGpvMhEfSf8

Calle Kaiquen y calle Hugo del Carril: https://maps.app.goo.gl/Scq7rihNBcxRWCVk9

Calle Comunidad y calle Providencia: https://maps.app.goo.gl/q5mpfurCM8hiMDnE9