El caso de violencia de género se produjo este domingo a la madrugada en el barrio Abel Amaya. Detuvieron al agresor y secuestraron el arma blanca.

Un detenido por atacar a su pareja con un cuchillo

Pasadas las 4.50 de este domingo, personal policial acudió a la calle Blas Rodríguez, en el barrio Abel Amaya, tras la alerta del Centro de Monitoreo por la agresión a una mujer, quien estaba siendo atacada por su pareja.

Cuando llegó la policía, el hombre ya había huido.

La víctima aportó a los efectivos policiales características físicas y de la vestimenta del agresor. Así, los uniformados realizaron un rastrillaje en las inmediaciones y lograron detener al sospechoso.

La víctima presentaba lesiones de arma blanca en el antebrazo izquierdo y el cuello, por lo que radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer Zona Sur de Comodoro Rivadavia.

Como evidencia, la Policía Científica secuestró un arma blanca tipo cuchillo de 28 centímetros de longitud y el teléfono celular de la víctima, que había sido destrozado por el agresor.

El aprehendido quedó alojado en una dependencia policial a la espera de comparecer ante el juez penal de turno