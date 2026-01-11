La prueba fotográfica fortalece la hipótesis sobre el origen intencional del fuego.

Una foto clave sobre el origen de los incendios

La imagen obtenida por la Justicia, del tronco donde se habría originado el incendio de modo intencional en Puerto Patriada.

La Justicia de Chubut confirmó que el incendio forestal que afecta a Puerto Patriada fue iniciado de manera intencional y difundió una imagen clave que permitió descartar cualquier hipótesis accidental, mientras el fuego continúa activo, ya consumió miles de hectáreas y mantiene desplegado un operativo de emergencia con brigadistas, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.

En las últimas horas se incorporó a la causa judicial una fotografía que resultó determinante para descartar cualquier origen accidental del incendio iniciado el 5 de enero. La imagen muestra el tronco de un árbol ubicado en el lugar preciso donde se habría iniciado el fuego, en una zona del bosque sin cámaras de seguridad ni sistemas de control.

Los investigadores sostienen que el sitio fue elegido de forma estratégica, ya que el avance del incendio destruyó posibles rastros y complicó la tarea de identificar a los responsables del hecho.

El foco inicial estuvo lejos de áreas transitadas

Las pericias permitieron reconstruir que el incendio comenzó alrededor de 300 metros hacia el interior del bosque, en un sector alejado de caminos, accesos turísticos y circulación vehicular. Esa ubicación fue clave para descartar hipótesis vinculadas a fogones, colillas de cigarrillos o negligencias humanas habituales en zonas de uso público.

Además, se confirmó que en el área no existen tendidos eléctricos, lo que terminó de descartar la posibilidad de una falla técnica como desencadenante del siniestro.

